رئيس وفد كردستان المفاوض: اتممنا الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن ميزانية 2021

2020/12/22 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر صحفي في بغداد

نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني: اتفقنا مع الحكومة الاتحادية بشأن ميزانية 2021

لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي وننتظر إجابة الحكومة الاتحادية

هناك تحديات تواجهنا في 2021 وعلينا أن نتكاتف لحل هذه الأزمات

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