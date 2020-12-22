تطعيم كبار السن.. هل يحصنهم من فيروس كورونا؟

2020/12/22 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بدء حملات التطعيم في بعض الدول والتي يعتبر فيها كبار السن من الشرائح ذات الأولوية لأخذ لقاح كورونا المستجد، والتي تتزامن مع موسم الأعياد، فهل هذا يعني أنهم أصبحوا محصنين، ويمكنهم التخلي عن حذرهم؟.

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