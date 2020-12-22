طالباني يعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021

2020/12/22 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2021.وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، “تمكنا من الاتفاق مع حكومة الاتحادية حول موازنة 2021، ولا تزال الحوارات مستمرة”، مبيناً أن “بغداد لم تحدد حتى الآن حصة الإقليم ضمن قانون العجز المالي ونأمل بالحصولع جواب قبل نهاية العام الحالي”.وأضاف، “نحن بحاجة الى وحدة وطنية والعمل من أجل تجاوز العراق واقليم كردستان لهذه التحديات الكبيرة، كذلك الحصول على المستحقات المالية للإقليم ضمن هذا القانون”، داعياً الاطراف السياسية العراقية “من زاخو الى البصرة للعمل بمسؤولية”.وأكد نائب […]

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