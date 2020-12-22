طالباني: اتفقنا مع بغداد حول موازنة 2021

2020/12/22 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، اتفاق حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية حول موازنة عام 2021.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، تابعه "ناس"، (22 كانون الاول 2020)، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن موازنة 2021"، موضحا "لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي وننتظر إجابة الحكومة الاتحادية".

وأضاف، "هناك تحديات تواجهنا في 2021 وعلينا أن نتكاتف لحل هذه الأزمات".

وتابع طالباني، "حواراتنا مستمرة مع بغداد ولم تفشل".

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