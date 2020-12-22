القوة الجوية يقسو على السماوة بخماسية

2020/12/22 | 22:17 - المصدر: سفن سكاي

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سجل القوة الجوية فوزاً سهلاً نسبياً على فريق السماوة بنتيجة 5-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 10 لدوري الكرة الممتاز

افتتح ايمن حسين نتيجة المباراة بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء جاء باقدام ايمن حسين في الدقيقة (23)، قبل ان يعود حسين مجدداً ليسجل الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة (32).

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الشوط الاول حيث واصل الصقور هيمنتهم على المباراة وبفضل الضغط المكثف تمكن قائد الفريق حمادي احمد من تسجيل ثالث الاهداف في الدقيقة (55)، وفي الدقيقة (68) تصدى حارس القوة الجوية فهد طالب لتسديدة لاعب السماوة اياد سدير والتي كانت من ركلة حرة مباشرة نفذها سدير بقوة لكنها اصطدمت ببسالة طالب، في الدقيقة (75) سجل هدف القوة الجوية الرابع اللاعب الشاب والعائد من الاصابة محمد قاسم نصيف بعد دخوله كلاعب بديل مباشرة تمكن من تسجيل اسمه في قائمة هدافي المباراة، بينما الهدف الخامس جاء باقدام شريف عبد الكاظم في الدقيقة (79) بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة سجل السماوة هدف حفظ ماء الوجه عن طريق احمد شوكت في الدقيقة (89).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد القوة الجوية الى 18 نقطة في وصافة الترتيب ، فيما تجمد رصيد السماوة عند 8 نقاط في المركز 17.

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