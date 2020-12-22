جمعية التحرير للتنمية تختتم مشروع “زيادة مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني في العراق”

2020/12/22 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الموصل بمشاركة إثنتي عشرة منظمة من محافظات “نينوى – صلاح الدين والأنبار) أختتمت التحرير يوم الأحد الموافق 20 كانون الأول 2020 عبر برنامج زووم مشروعها “زيادة مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني في العراق” المموّل من الوكالة السويدية للتنمية ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي.بدأ المؤتمر الختامي بكلمة ترحيبية من قبل السّيد عمر الدباغ …

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