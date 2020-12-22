2020/12/22 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ الموصل أعلن محافظ نينوى عن إدراج مشروع تأهيل مطار الموصل ضمن موازنة العام 2021 وذلك بمبلغ 300 مليون يورو ومشاريع خدمية أخرى في المحافظة.وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان صحفي “إدراج مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل ضمن موازنة العام 2021 بمبلغ 300 مليون يورو”.مضيفاً، “كما تم إدراج مشروع انشاء …

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