2020/12/22 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، دعم موقف الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود.وذكر بيان للائتلاف، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ائتلاف النصر يعلن دعمه لإجراء الحكومة بعدم المساس بذوي الدخل المحدود ضمن موازنة 2021، وحمايتهم وفق مبدأ العدالة الإجتماعية”.ودعا ائتلاف النصر الحكومة الى “ضغط النفقات، وتحديد سقف أولويات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يعلن دعم موقف الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يعلن دعم موقف الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).