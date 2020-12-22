2020/12/22 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت تايوان عن أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أبريل، وذلك للمرة الأولى منذ 250 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة اسيوية تسجل اول اصابة لها منذ اشهر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة اسيوية تسجل اول اصابة لها منذ اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).