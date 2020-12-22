الامريكان يصفون 2020 الاكثر دموية بتاريخهم

2020/12/22 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}رجحت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عام 2020 أكثر الأعوام دموية بتاريخ الولايات المتحدة، حيث قد يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين بحلول نهاية ديسمبر.

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