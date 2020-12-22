2020/12/22 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قوباد طالباني رئيس وفد حكومة اقليم كردستان المفاوض لبغداد، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في التوصل الى صيغة إتفاق مع الحكومة الاتحادية افضت الى موافقة الاخيرة على إعادة تمويل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بالاقليم وفق قانون العجز المالي (الإقتراض) المشرّع من قبل البرلمان اضافة الى تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم “تمكنا من التوصل الى اتفاق لتثبيت حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، ونحن قدمنا الى بغداد من اجل تطبيق قانون العجز المالي وابدينا الاستعداد التام لتطبيق الشروط كافة ولكن بغداد وضعت شرطين من اجل صرف المستحقات المالية ضمن هذا القانون، ونأمل ان ترسل الاموال لتمويل رواتب الاقليم للاشهر الثالثة الاخيرة من هذا العام”.

واضاف طالباني انه “مما لا شك فيه ان 2021 سيكون عاما صعبا ويحتاج الى العمل المشترك وان نواجه التحديات سوية لتخطي الاوضاع التي يمر بها الاقليم والعراق كافة”.

واكد ان “التحديات كبيرة ولكن لدينا ارادة سياسية ونمتلك شعبا شجاعا يمكنه تخطي الازمات ونأمل من الجهات السياسية بداء من زاخو والى الفاو بان تتعاون سوية في عبو هذه المرحلة”، مشيرا الى ان “قانون العجز لا يتحدث عن النفط بل عن اقيام النفط وقد زودنا بغداد جميع المعلومات عن تلك الاقيام وعن الايرادات المالية المتحققة من الموارد غير النفطية وهي ارقام حقيقة معتمدة رسمية من شركة ديلويت العالمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).