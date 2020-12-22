2020/12/22 | 22:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صقور الهجوم يقودون الجوية للفوز على السماوة بخماسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صقور الهجوم يقودون الجوية للفوز على السماوة بخماسية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صقور الهجوم يقودون الجوية للفوز على السماوة بخماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).