عارية في الفضاء الأزرق- اسمها محمد 8- - لمى محمد

2020/12/22 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد -أخشى أن حلّ التعصب الديني اليوم يشبه حلّ فضائح في المهرجانات العربيّة:نقول للرجال: نريد أن نعرف (أعماركم) الحقيقيّة، ف(البوتكس) يذهب بالهيبة قبل الأداء التمثيلي...ونقول للنساء: ضعوا قليلاً من ( البوتكس) حول ثقافة لا تمتلكونها..



يا عاركم وأنتم تشبهون الدمى: جميلاتُ الخارج..



لكن فارغات.كيف يكون هؤلاء محور اهتمام شبابنا؟ أو بالأحرى هل نرى فيكم أسباب هجرة (الوطنيّين) يمّ الشرق وال ......





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