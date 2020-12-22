بدر الزيادي : هناك عناصر في العراق تريد اعادة الفوضى

2020/12/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي :" ان هناك عناصر في العراق تريد اعادة الفوضى".وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته / نينا / :" ان هناك من يدفع باتجاه جعل العراق ساحة صراع بين ايران والولايات المتحدة ".واضاف :" على الحكومة القبض على مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء ، لانها تمس هيبة الدولة وتجر العراق نحو الفوضى"./انتهى9

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