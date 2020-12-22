الزاملي : رئيس الوزراء يجب ان يكون صدريا .. و اياد خارجية وداخلية تعمل لتخريب البلد

2020/12/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب السابق حاكم الزاملي :" ان رئيس الوزراء يجب ان يكون صدريا لخدمة المناطق الصدرية المهملة والتي ضحى ابناؤها من اجل الوطن".وقال الزاملي في تصريح متلفز :" ان المناطق الصدرية كمدينتي الصدر والشعلة وحي طارق ، مناطق مهملة بتعمد ".واضاف : " ان هناك ايادي خارجية وداخلية تدعم البعض لتخريب البلد "، مبينا :" ان القصف المتكرر للسفارة الامريكية يؤكد ان البلد ليست فيه سيادة ، وهي رسالة للدول بعدم الامان في العراق "./ انتهى8

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