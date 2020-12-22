2020/12/22 | 22:48 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس هيئة المنافذ الحدوية عمر الوائلي، عن ابرز المشاكل في المنافذ الحدودية من سيطرة مسلحين وحالات ابتزاز وتهديد خلال الفترة السابقة، مؤكداً ان الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في اتمتة المنافذ، فيما اشار الى ان اغلب المواد الممنوعة من الاستيراد تدخل عبر منافذ اقليم كردستان الرسمية وغير الرسمية.

وذكر الوائلي “قدمنا مقترح بتخفيض الاجور الجسرية الى خمسة الاف دينار لتحقيق التوازن، كما خفضنا الكلف على المستوردين من اجل الحفاظ على اسعار السلع في الاسواق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة المنافذ : اغلب الممنوعات تدخل عبر منافذ كردستان 7 SKY TV.

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