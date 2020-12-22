صندوق النقد يحذر من تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو

2020/12/22 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو معرضة لخطر تباطؤ تعافي الاقتصاد في عام 2021، مشيراً إلى أنها قد تحتاج إلى مزيد من التحفيز

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