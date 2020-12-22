محدث..الذهب يتراجع 12 دولاراً عند التسوية مع قوة العملة الأمريكية

2020/12/22 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

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