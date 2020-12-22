الصحة العالمية تصدر توضيحا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

2020/12/22 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

نفى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية​ في ​أوروبا​، “وجود أدلة قاطعة على أن السلالة ​الجديدة​ ل​فيروس “كورونا”​ المستجد “​كوفيد 19​” التي تفشت في ​بريطانيا​، تنتشر بسهولة أكبر أو تسبب مرضا أخطر”، مشيراً الى ان “كل الفيروسات تتغير مع الوقت، ونحن مازلنا ندرس هذه الطفرة وغيرها وأثرها على ​الصحة العامة​”.

ولفت المكتب الى ان “لا أدلة حتى الآن على تغير استجابة الأجسام المضادة أو فعالية اللقاح تجاه السلالة الجديدة”، مؤكداً أن “الفيروس بالفعل يسبب أمراضا خطيرة، ويجب فعل كل شيء ممكن لوقف انتشاره”.



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