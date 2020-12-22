بالصور.. عالمة عربية تنال جائزة أفضل بحث في الفيزياء لعام 2020

2020/12/22 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت physicsworld أشهر مجلة علمية في الفيزياء حول العالم، حصول العالمة المصرية، إلهام فضالي، على جائزة أفضل بحث علمي لعام 2020، بعد تحقيقها طفرة في تكنولوجيا المعلومات.

وقالت المجلة عبر موقعها الإلكتروني ان فضالي وفريقها العلمي بجامعة Eindhoven للتكنولوجيا في هولندا، حصل على جائزةThe Physics World 2020 لهذا العام، حيث تضمن البحث نقل المعلومات من خلال الضوء عن طريق استخدام الألياف الخاصة بالسليكون.

وذكرت فضالي في فيديو لبرنامج "مصر تستطيع" المتخصص في التواصل مع علماء مصر بالخارج، إن الدكتوراه التى تجريها متخصصة فى المواد النانومترية والمتناهية الصغر والمعلقة ببنية المادة التي تمكننا من الحصول على خصائص مختلفة من الذرة، وهو ما ينعكس على الحصول على انبعاث ضوئي بكفاءة وفاعلية وإمكانية استخدامهم في نقل المعلومات وإحداث طفرة في عالم الإلكترونيات، وأن الأجهزة الموجودة حولنا تضم طريقتين لنقل المعلومات هما الأسلاك الكهربائية والتكنولوجيا الضوئية.

وأضافت، أنه أهم عيوب الطريقتين إنتاج كميات حرارة تؤثر في نقل البيانات فتحول إلى نقلها لمسافات معينة عبر القارات، مشيرة إلى أنها تمكنت من خلال بحثها أن تحصل على خصائص مختلفة وتغير في مكونات السليكون ليتم نقل المعلومات من خلاله بسهولة وبطريقة آمنة ما سيحقق طفرة في تكنولوجيا المعلومات.

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