الصحة تعلق بشأن وجود حظر للتجوال في رأس السنة

2020/12/22 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوضح وزير الصحة، حسن التميمي، الثلاثاء، بشأن وجود قرار بإعادة فرض حظر التجوال خلال أعياد رأس السنة.

وذكر التميمي في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 كانون الاول 2020)، إنه "لا يوجد أي قرار بإعادة فرض حظر التجوال خلال أعياد رأس السنة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، انه رفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم الخميس المقبل، لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في بيان اليوم الثلاثاء، انه "قام برفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئي اعتبارا من الخميس المقبل، من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا"، مبينا أن "هناك تهاونا وعدم التزام من قبل المواطنين والذي قد يؤدي إلى ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير".

وأضاف، أن "هناك أيضا تهاونا من قبل بعض المؤسسات التعليمية ولا سيما المدارس الأهلية"، لافتا إلى أنه "أوصى بغلق العديد من هذه المدارس بسبب عدم التزامها بتعليمات اللجنة العليا".

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