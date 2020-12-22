محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية.. و

2020/12/22 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط "برنت" أدنى 50 دولاراً، مع مخاوف السلالة الجديدة

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