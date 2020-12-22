مسؤول: كردستان اتفق على حصة 12.67% من موازنة العراق الاتحادية لـ2021

2020/12/22 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في العراق حول مشروع قانون موازنة لعام 2021.وأوضح قوباد طالباني، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق خلص إلى تخصيص نسبة 12.67 …

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