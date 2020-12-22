زيدان يتراجع عن قراره ويطلب التعاقد مع لاعب واحد فقط

2020/12/22 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب واحد فقط في الميركاتو الشتوي.

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