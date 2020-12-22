قوباد طالباني يؤكد اتفاق الاقليم مع الحكومة الاتحادية حول موازنة عام 2021

2020/12/22 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، اتفاق حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية حول موازنة عام 2021.وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، وتابعه “النور نيوز”،اتفقنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن موازنة 2021″، موضحا “لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي وننتظر إجابة الحكومة الاتحادية”.

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