الاستخبارات العسكرية: احباط محاولة تسلل “عوائل داعشية” من سوريا

2020/12/22 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل “عوائل داعشية” قادمة من سوريا في سنجار.وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استنهاضا لمهامها في تأمين الحدود المشتركة ومنع حالات التسلل منها، ولاجل ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ …

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