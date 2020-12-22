الزاملي: لم يكن هناك تنسيق حول نية التيار الصدري الحصول على رئاسة الوزراء

2020/12/22 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، عدم وجود تنسيق حول نية التيار الصدري الحصول على رئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن استهداف السفارات أعطى صورة سيئة عن البلاد خارجيا.

وقال الزاملي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن هناك تنسيق بين السيد مقتدى الصدر وقيادات التيار الصدري حول نية التيار الصدري الحصول على رئاسة الوزراء، لافتا الى أن المناطق الشعبية التي تسكنها قواعد التيار أغلبها محرومة ومهمشة.

وأضاف، أن قواعد التيار الجماهيرية ترغب بقيادة التيار الصدري الحكومة المقبلة، مؤكدا أن جميع الحكومات السابقة التي تشكلت كانت ببصمة من التيار الصدري، لا يمكن تشكيل حكومة دون موافقة أو دعم التيار.

وأشار الى أن مدينة الصدر تتعرض لإهمال متعمد.

وبشأن استهداف المنطقة الخضراء أوضح الزاملي، أن استهداف السفارات أعطى صورة سيئة للبلاد خارجيا، مؤكدا أن وضع البلاد اقتصاديا وصحيا لا يتحمل هذه الأفعال المدانة.

ولفت الى أن سياسة ممنهجة لتخريب الوضع داخل البلاد، مبينا أن الجهات المتهمة أصدرت بيانات إدانة للقصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء.

وتابع، أن هناك معلومات بوجود سفارات تقوم بتجنيد شخصيات وشباب لتخريب البلد، موضحا أن هذه السفارات تقوم بتجنيد شخصيات أكاديمية وناشطين من أجل تخريب البلد.

وأكد أنه سلم تلك المعلومات الى الأجهزة الاستخبارية.

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