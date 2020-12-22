موجات من الضباب والصقيع والامطار تضرب البلاد بهذا الميعاد.. صور ترح الحالة

2020/12/22 | 23:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد المتنبئ الجوي صادق عطية تشكل موجات الضباب في عدد من المحافظات.

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