كورونا يفتك بفرنسا.. وفيات واصابات تتخطى المعقول!!

2020/12/22 | 23:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 11795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و490 ألفا و946 حالة.

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