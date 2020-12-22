عدد الاصابات 282 موزعة كالآتي:
أبو غريب ———–24
الاعلام————–5
البياع—————9
التاجي————–17
الحرية————–19
الدورة————–26
الرحمانية ————1
السيدية ————10
الشالجية ————7
الشعلة————-15
الصالحية————2
الطارمية ————-6
العامرية————-11
العطيفية ————11
العلاوي————-2
الغزالية ————-16
القادسية————-6
الكاظمية————18
المحمودية———–17
المنصور————-12
المواصلات———–3
النصر والسلام ——–5
اليرموك————-3
حي الجامعة———-7
حي الجهاد———–6
حي الخضراء———4
حي العامل———–2
حي العدل ———–12
سبع البور ————3
شارع حيفا———–2
كرادة مريم———–1
الشفاء: 136
الوفيات: 1
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 282 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 282 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).