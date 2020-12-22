بعد تكرار استهدافها بالصواريخ.. هل يمكن نقل السفارة الاميركية لأربيل أو إحدى القواعد العسكرية

2020/12/22 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على دعوات نقل السفارة الامريكية من المنطقة الخضراء الى قاعدة عين الأسد او التاجي او اقليم كردستان، بعدما اصبحت هدفاً للهجمات الصاروخية التي تهدد حياة المواطنين.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المقصود من الهجمات الصاروخية في العاصمة بغداد، ليس السفارة الامريكية، وانما هناك غايات اخرى"، مؤكداً ان "نقل السفارة الامريكية من بغداد الى اي مكان اخر أمر مستحيل، ومن غير الممكن ان تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنقل اكبر سفارها لها في العالم، وأكبر وجود دبلوماسي في بغداد".

وبين الركابي ان "الولايات المتحدة الامريكية، عندما جاءت بمنظومة الدفاع لمنع سقوط الصواريخ عليها، لكي توصل رسالة الى الجميع باننا باقون في المنطقة الخضراء، ولهذا الحديث عن نقل السفارة او الدعوات هي مجرد امنيات وبعيدة عن الواقع".

وتصاعدت في الآونة الاخيرة، دعوات لنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، الى اماكن وقواعد اخرى خارج بغداد، بسبب استمرار القصف الصاروخي، والذي يسبب بين فترة واخرى حالة من الرعب والذعر، بين سكان المناطق التي تسقط فيها الصواريخ.

وتتبرأ في كل مرة، فصائل في الحشد الشعبي من عمليات القصف التي تستهدف المنطقة الخضراء، والذي كان اخرها قبل ايام، اذ سقطت صواريخ عدة على مجمع سكني بحي القادسية غربي العاصمة، حين تصدت منظومة الدفاع الجوي للسفارة الامريكية لهجوم صاروخي، قالت خلية الاعلام الحربي انه من جهات ’’خارجة عن القانون’’.

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