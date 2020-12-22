بعد مقتل مستوطنة.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية 

2020/12/22 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيعزز انتشاره في الضفة الغربية مع تصاعد التوتر بعد مصرع مستوطنة يهودية هناك.

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