رسميًا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي

2020/12/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تقرر إعادة مباراة يوفنتوس ونظيره نابولي، والتي كانت قد ألغيت من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بعد فشل فريق الجنوب بالسفر إلى تورينو لحضور المباراة بسبب قرار السلطات المحلية بالمدينة.ولم يحضر نابولي إلى ملعب أليانز ستاديوم في 4 تشرين الاول الماضي، ليصدر قرار باعتبار نابولي مهزومًا بنتيجة (3-0)، بجانب خصم نقطة من رصيده لعدم حضوره للمباراة المخطط لها.وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية أصدرت قرارًا بإعادة جدولة المباراة، وبالتالي عدم احتساب يوفنتوس فائزًا بجانب عودة النقطة المخصومة من نابولي إلى رصيد الفريق.كان نابولي قد خسر الاستئناف الأول والثاني الذي تقدم به النادي، بعدما قضت رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي بأن النادي لم يلتزم بالبروتوكولات المتفق عليها، ولم يفعل ما يكفي لضمان المشاركة بالمباراة، لتأتي اللجنة الأولمبية وتنصف فريق الجنوب ضد السيدة العجوز.وبذلك، تقلص رصيد يوفنتوس من 27 نقطة إلى 24 نقطة، بينما حصل فريق الجنوب على النقطة التي خُصمت منه ليرفع رصيده إلى 24 بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي عاد للمركز الرابع./انتهى9

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