الحجامي : لقاح فايزر سيصل مطلع العام المقبل وسيوزع لمنتسبي القوات الامنية والحشد الشعبي والصحة وكبار السن

2020/12/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي ، ان لقاح فايزر سيصل مطلع العام المقبل ،في الشهر الاول او الشهر الثاني.وقال الحجامي في تصريح متلفز :" ان لقاح فايزر سيوزع لمنتسبي القوات الامنية والحشد الشعبي وكبار السن ومنتسبي وزارة الصحة".وتابع :" ان لقاح فايزر لم يجرب من قبل النساء الحوامل والاطفال والنساء الرضع" ./انتهى8

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