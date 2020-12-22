تفاصيل الموقف الوبائي في جانب الكرخ

2020/12/22 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الاصابات 282 موزعة كالآتي:

أبو غريب -----------24

الاعلام--------------5

البياع---------------9

التاجي--------------17

الحرية--------------19

الدورة--------------26

الرحمانية ------------1

السيدية ------------10

الشالجية ------------7

الشعلة-------------15

الصالحية------------2

الطارمية -------------6

العامرية-------------11

العطيفية ------------11

العلاوي-------------2

الغزالية -------------16

القادسية-------------6

الكاظمية------------18

المحمودية-----------17

المنصور-------------12

المواصلات-----------3

النصر والسلام --------5

اليرموك-------------3

حي الجامعة----------7

حي الجهاد-----------6

حي الخضراء---------4

حي العامل-----------2

حي العدل -----------12

سبع البور ------------3

شارع حيفا-----------2

كرادة مريم-----------1

الشفاء: 136

الوفيات: 1

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