صحة الكرخ: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

2020/12/22 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تصيب الأطفال أكثر من الكبار، مبينا أن العراق لم يسجل أي إصابة جديدة بهذه السلالة، فيما أشار إلى أن نسبة الشفاء في جانب الكرخ من بغداد تجاوزت 95 %.وقال الحجامي لبرنامج العاشرة الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه الى الآن لا يوجد حظر للتجوال سوى إغلاق المطاعم والمولات والمرافق الاجتماعية اعتبارا من 24 من الشهر الجاري، مبينا أن السبب وراء هذه الإجراءات جاء نتيجة للتجمعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة لإقامة بعض الحفلات وغيرها، وكذلك لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.[…]

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