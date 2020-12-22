صحة كوردستان: نبحث مع الداخلية مواجهة السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/22 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الثلاثاء، انها تبحث مع وزارة الداخلية في الاقليم تشديد الاجراءات الصحية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر المتحدث بإسم صحة كوردستان "ئاسو حويزي" في تودينة على فيسبوك، اليوم (22 كانون الاول 2020)، ان "كلا من وزارتي الصحة والداخلية تبحثان الاجراءات الكفيلة بتشديد الاجراءات الصحية في اقليم كوردستان".

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد قررت بعد انتشار فيروس كورونا منذ بداية شهر اذار الماضي حظر التجول الكامل، لكنها قامت منذ شهر نيسان الماضي بتخفيف الاجراءات حتى رفع حظر التجوال بصورة تامة منذ بداية شهر ايار.

جدير بالذكر ان اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلا انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي r] اصدر في وقت سابق، الثلاثاء، حزمة قرارات لمواجهة سلالة كورونا الجديدة، بينها اغلاق المرافق العامة والحدود البرية بإستثناء الحالات الطارئة.

ا.ح

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