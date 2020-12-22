رونالدو يفوز بجائزة جديدة في يوفنتوس

2020/12/22 | 23:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على جائزة جديدة داخل جدران قلعة السيدة العجوز، بعد أيام قليلة من تتويجه بجائزة القدم الذهبية.

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