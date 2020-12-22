النقل تعلن رسمياً ايقاف رحلات الناقل الوطني لعدد من القطاعات

2020/12/22 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ايقاف رحلات الناقل الوطني للقطاعات المذكورة في قرار مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم رسميا ايقاف الرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 والذي ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا،استراليا،الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان.

واضافت، ان الرحلات الى هذه القطاعات ستقتصر على رحلات اجلاء المواطنين العراقيين حسب القرار ، وسيتم تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن الجهات العليا ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم، فضلاً عن تهيئة الاجراءات الضرورية كافة، لتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب البروتكولات الصحية العالمية.

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