المسعودي: البنك المركزي اتخذ اجراءات

2020/12/22 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف سائرون، رياض المسعودي، ان البنك المركزي العراقي اتخذ اجراءات "الصدمة" برفعه سعر صرف العملة بشكل مفاجئ، فيما اعلن دعم ائتلافه لعملية استحواب المحافظ مصطفى غالب.

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