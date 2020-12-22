"الجارة" تبدأ اختبارات لقاحها ضد كوفيد 19

2020/12/22 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أمر آية الله الخميني، عن بدء المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري على "أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا"، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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