2020/12/22 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعلن رسمياً إيقاف الرحلات للقطاعات المذكورة في قرار مجلس الوزراء

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