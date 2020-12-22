2020/12/22 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف في مذكراته يصف الموسيقي واصف جوهرية المظاهرة الكبيرة التي شهدتها مدينة القدس بعد نشر تصريح بلفور المشؤوم في سنة 1918 من قبل بريطانيا، فيكتب: ابتدأت تلك المظاهرة "من داخل السور، على ما أظن، من مركز الجمعية الإسلامية المسيحية تحت قيادة المرحوم موسى كاظم باشا الحسيني، وخطب فيها كلّ من فخري النشاشيبي وصليبا الجوزي، من أعضاء النادي العربي، الذي تأسس في حزيران 1918 ليدافع عن استقلال الأمة، من شرفة فوق ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف لا مسؤول: أين كنا وأين أصبحنا!! - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف لا مسؤول: أين كنا وأين أصبحنا!! - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).