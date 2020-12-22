النقل تعلن رسمياً ايقاف رحلات الناقل الوطني للقطاعات المذكورة في قرار مجلس الوزراء

2020/12/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة النقل رسمياً ايقافها الرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة اليوم.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان القرار ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا،استراليا،الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان".وبينت الوزارة :" ان الرحلات الى هذه القطاعات ستقتصر على رحلات اجلاء المواطنين العراقيين حسب القرار ، وسيتم تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن الجهات العليا ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم ، فضلاً عن تهيئة كافة الاجراءات الضرورية لتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب البروتكولات الصحية العالمية"./انتهى9

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