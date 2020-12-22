اخماد حريق مخزن الكرادة

2020/12/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مخزن في الكرادة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء |/ نينا / نسخة منه :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت مساء يوم الثلاثاء من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل مخزن / جبسون/ للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة / العرصات/ حيث طوقت المخزن المحترق وابعدت خطر امتداد النيران إلى المخازن والأبنية المجاورة ، قبل تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وسط النيران لتخمدها بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".واضاف انه :" على اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق "./انتهى9

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