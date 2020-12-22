بيان من وزارة النقل يستأنف إيقاف رحلات ’الناقل الوطني’ إلى 8 دول

2020/12/22 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، إيقاف رحلات الناقل الوطني لـ 8 دول، بحسب قرار من مجلس الوزراء، على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا فيها.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الاول 2020)، أن "الوزارة تعلن ايقافها رسمياً للرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 والذي ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا،استراليا،الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان".

وبينت الوزارة ان "الرحلات الى هذه القطاعات ستقتصر على رحلات إجلاء المواطنين العراقيين حسب القرار"، مؤكدة "تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن الجهات العليا ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم فضلاً عن تهيئة كافة الإجراءات الضرورية لتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب البروتكولات الصحية العالمية".

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