2020/12/22 | 23:50 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور اطفاء حريق شركة جبسون في منطقة العرصات 7 SKY TV.

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