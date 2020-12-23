2020/12/23 | 00:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط عوائد السندات الأمريكية مع مخاوف كورونا وإعلان بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط عوائد السندات الأمريكية مع مخاوف كورونا وإعلان بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).