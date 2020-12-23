جمارك إقليم كوردستان توضح بشأن إغلاق المنافذ الحدودية

2020/12/23 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن، الثلاثاء، عدم وصول أي قرار رسمي حول إغلاق المنافذ الحدودية، بعد اصدار مجلس الوزراء قرارات تضمنت غلق جميع المنافذ الحدودية البرية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر عبدالرحمن في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 كانون الاول 2020)، إنه "لم يصلنا أي أمر رسمي لغلق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان حتى الآن".

وأضاف أنه "في حال وصول القرار إلينا بشكل رسمي فإن حكومة الاقليم سيكون لها اجراءات بهذا الخصوص سواء بإغلاق المنافذ أو عدمه".

وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء، سبعة قرارات تضمنت إجراءات وقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، شملت غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

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