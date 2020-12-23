رسميا.. النقل تعلن ايقاف الرحلات المباشرة إلى 8 دول

2020/12/23 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، ايقاف الرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استنادا إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص على منع السفر الى ثماني دول على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 كانون الاول 2020)، انه "تم رسميا ايقاف الرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 والذي ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان".

وأضاف البيان، ان "الرحلات الى هذه القطاعات ستقتصر على رحلات اجلاء المواطنين العراقيين حسب القرار، وسيتم تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن الجهات العليا ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم، فضلا عن تهيئة الاجراءات الضرورية كافة، لتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب البروتكولات الصحية العالمية".

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